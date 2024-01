FC Nantes - Mercato : le recrutement hivernal bouclé cette semaine ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes semble avoir bien planifier son mercato. L’arrivée conjointe de Benie Traoré et de Tino Kadewere, attendus aujourd’hui à la Jonelière, correspond à ce que souhaitait Jocelyn Gourvennec : un attaquant axial pour renforcer un secteur où ni Matthis Abline ni Mostafa Mohamed n’ont pleinement donné satisfaction depuis le début de la saison, et un ailier droit pour rééquilibrer le jeu d’une équipe trop souvent dépendante du rendement de Moses Simon sur l’aile gauche.

Traoré et Kadewere qualifiés dès vendredi ?

Ils ne seront pas de trop alors que les Canaris seront privés pendant la CAN (13 janvier - 11 février) de Simon et Mohamed, réquisitionnés par le Nigeria et l’Égypte. Selon L’Équipe, c’est la raison pour laquelle le FC Nantes a avancé ses pions aussi vite sur le marché. Sauf opportunité, leur arrivée clôt le mercato nantais dans le sens des arrivées. Cerise sur le gâteau, les deux recrues devraient être qualifiées pour la réception de Pau (L2), vendredi en 32es de finale de la Coupe de France (18h).

La une du journal L'Équipe du mercredi 3 janvier



Lire l'édition > https://t.co/QTB9qBcdHK pic.twitter.com/eP9VDQ1tcv — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life