On l'a appris il y a quelques minutes, via le quotidien l'Equipe. Si on vous disait ce matin que le FC Nantes était à la recherche d'un létal gauche, il semble que le nom soit désormais connu.

De nouveau un prêt ?

Ainsi, les Canaris suivent Faitout Maouassa, joueur du Club Bruges, sous contrat jusqu'au mois de juin 2025. L'ancien rennais avait déjà effectué son retour en Ligue 1 la saison dernière au travers d'un prêt à Montpellier. Le FC Nantes espère en boucler un autre.

A suivre.

