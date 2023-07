FC Nantes - Mercato : les Canaris sur un bon plan de Ligue 2 formé à l'OL ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Désireux d'étoffer son effectif et de remplacer Evann Guessand (retourné à Nice à l'issue de son prêt), le FC Nantes est sur les rangs pour Aldo Kalulu (27 ans) selon L'Equipe. Formé à l'OL mais éclos du côté de Sochaux, l'attaquant international congolais (3 capes) a résilié son contrat il y a peu dans le Doubs.

Quatre autres clubs sur Aldo Kalulu

Toujours selon le site internet du quotidien sportif, Kalulu est également dans le viseur du FC Metz en Ligue 1 ainsi que d'Amiens et Caen en Ligue 2 et de l'Union Saint-Gilloise en Jupiler Pro League (D1 belge) et souhaite prendre le temps de la réflexion pour décider de la meilleure option pour son futur.

S'il choisit les Canaris, ce serait d'abord dans un rôle d'attaquant de complément même si le départ d'Andy Delort au Qatar ouvre une place sur le front de l'attaque...

