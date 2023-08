FC Nantes – Mercato : les étonnantes explications du Stade Rennais pour Matthis Abline

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Avant de s’engager pour une saison au FC Nantes, Matthis Abline a signé ce matin une prolongation d’un an, jusqu’en juin 2026, au Stade Rennais. Olivier Cloarec, le président des Rouge et Noir, a justifié ce choix : « En raison de la forte concurrence en attaque, Matthis ne peut pas être mis en avant au Stade Rennais F.C. comme il le souhaiterait mais on compte sur lui à moyen terme. C’est pour cette raison que nous le prolongeons avant qu’il ne soit prêté pour qu’il aille s’aguerrir ailleurs ».

Abline prêt à retourner à Rennes ?

Même son de cloche pour l’attaquant de 20 ans qui s’est dit « très heureux de pouvoir (s’)inscire dans la durée » à Rennes. « Si je suis prêté, cela me permettra de gagner du temps de jeu, progresser et revenir encore plus fort », a ajouté Matthis Abline.

Drôle de communication quand on sait que le FC Nantes est parvenu à garder une option d’achat à 6 M€ pour conserver le joueur à l’issue de la saison. Généralement, quand on compte réellement sur quelqu’un à l’avenir, accepte-t-on ce type de deal ? On peut quand même se poser des questions.

Matthis Abline, Rouge et Noir jusqu'en 2026. ✍️



L'international espoir âgé de 20 ans a prolongé son contrat d'une année supplémentaire avec son club formateur. 🔴⚫️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 25, 2023

