FC Nantes - Mercato : les Kita foncent sur une piste de Rennes, une troisième recrue estivale vers la sortie

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes serait très proche de chiper Kelvin Amian au Stade Rennais. Alors que Rennes semblait très intéressé par l’ancien Toulousain, la conjoncture pourrait être tout autre. Celui qui peut jouer sur tous les flancs de la défense, est en discussion très sérieuse avec le grand rival nantais.Comme l’annonce Foot Mercato, les discussions sont bien avancées entre les Canaris et le club italien. Nantes serait proche de rafler la mise ?

🚨 Exclu 🟡🟢#mercato

▪️Kelvin Amian est proche d'un retour en L1

▪️ l'ancien défenseur du TFC, aujourd'hui à la Spezia est en discussion avec le FC Nantes

▪️ Bologne, le Genoa et le LOSC gardent un oeil sur l'ancien international 🇫🇷 U20https://t.co/mKHD58NeXv pic.twitter.com/7XLWNfVqJ9 — Sébastien Denis (@sebnonda) January 8, 2024

Pierre-Gabriel déjà sur le départ ?

Et il pourrait y avoir aussi du mouvement dans le sens des départs du côté du FCN. Et pour cause, Ronaël Pierre-Gabriel, arrivé libre l'été dernier chez les Canaris en provenance de Mayence, devrait être libéré de son contrat par les dirigeants nantais, si l'on en croit les informations du journaliste d'Hit West, Simon Reungoat. Après Adson et Marquinhos, c'est donc une troisième recrue estivale du FC Nantes qui pourrait bientôt quitter le club des bords de l'Erdre.

🚨MERCATO #FCNantes



En effet, ça va bouger ! ✅



➡️ F. CENTONZE sur le départ vers @FCLorient (négo bien avancées) / R. PIERRE-GABRIEL devrait aussi partir (libre).



➡️ Kelvin AMIAN @SpeziaCalcio rejoindrait alors le FCN (latéral droit ou déf. central)https://t.co/dBL3ufZfrd — Simon Reungoat (@SimonReungoat) January 8, 2024

