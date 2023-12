FC Nantes - Mercato : Lucas Deaux, un retour impossible chez les Canaris ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Rappelant qu’il n’était pas à la retraite même s’il n’a plus de club depuis son départ de Nancy l’été dernier, Lucas Deaux (35 ans) ne serait clairement pas contre un retour au FC Nantes, le club qui a le plus marqué sa carrière (2012-16). Dans un entretien accordé à l’application 90Football il y a quelques semaines, le milieu défensif a rappelé sa situation :

« Pour le moment je n’ai pas de club, demain on verra si j’ai des opportunités qui s’ouvrent à moi, je ne me prends pas la tête… Le dernier club qu’on m’a proposé ? La Thaïlande (rires) ! Non… qu’est-ce que tu veux que j’aille faire là-bas sérieux… Ça n’a jamais été ma manière de penser, j’ai toujours joué pour la passion et l’amour du ballon. Aujourd’hui mon challenge footballistique idéal ? Ce serait Nantes (…) Je ne m’en suis jamais caché. Nantes c’est mon club. Je ne me l’approprie pas mais c’est le club que j’aime le plus au monde, s’il y a quelque chose qui me plairait dans ma vie, ce serait de revenir ! »

Le FC Nantes est déjà saturé au milieu

Si une grosse partie des supporters ne serait pas contre récupérer un tel soldat dans l’effectif de Jocelyn Gourvennec, il est quasiment impossible que Nantes ne sollicite ses services cet hiver au Mercato. En effet, s’il est question de se renforcer au FCN, cela concerne surtout le secteur offensif, dépourvu à cause de la CAN et des blessés, mais surtout pas dans le cœur du jeu où les Canaris disposent déjà de trop de choix (D.Augusto, Chirivella, Moutoussamy, Sissoko…) et de l’impossibilité d’ouvrir de l’espace pour les jeunes du cru ou pour les recrues estivales (Diack …).

