FC Nantes Mercato : Manchester City veut Meupiyou !

Il n'a joué qu'un match depuis le début de la saison avec les pros du FC Nantes (contre l'OM, 1-1, en août), a été expulsé au bout de neuf petites minutes, mais Bastien Meupiyou bénéficie d'une sacrée cote. En France mais aussi à l'étranger. Le RC Lens a fait une offre pendant ce marché hivernal à la Maison Jaune pour le défenseur central de 17 ans, mais elle a été refusée.

Ce mercredi soir, RMC annonce que Tottenham mais surtout Manchester City seraient également intéressés par Meupiyou ! Ce serait pour l'été prochain mais la menace est importante pour les Canaris. La position du FCN demeure la même : prolonger sa pépite, actuellement sous contrat jusqu'en 2025. Mais si les champions d'Europe commencent à tourner autour du défenseur, les négociations s'annoncent difficiles !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

🚨 Tottenham and Manchester City monitoring Bastien Meupiyou 🇫🇷💫



🔹The french defender will stay in Nantes



🔹Lens made an offer this winter. Rejected by Nantes who wants to extend his contract (june 2025)



⚠️ One to watch next summer 👀 pic.twitter.com/YYgN90XOdk