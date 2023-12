FC Nantes - Mercato : Moses Simon fête sa prolongation avec une attention particulière

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Cela constituera un dossier de moins pour les dirigeants du FC Nantes. Car leur attaquant Moses Simon, courtisé lors des dernières périodes de Mercato, ne quittera pas les Canaris lors de ces prochaines semaines.

Message aux supporters

En effet, et comme vous le savez, il a prolongé jusqu'au mois de juin 2026. Et a tenu, dans la foulée, à remercier les supporters les plus chauds du club qui se massent à la Beaujoire et ailleurs. "Merci aux supporters de faire que chaques match soit une experience unique. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve."

