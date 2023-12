FC Nantes – Mercato : on en sait plus sur l’attaquant ciblé par les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce n’est pas un secret : sur ce Mercato d’hiver, le FC Nantes va chercher à récupérer le plus rapidement possible un attaquant pour faire face aux départs à la CAN de Mostafa Mohamed et Moses Simon.

Un attaquant polyvalent en prêt

Dans l’émission « Sans Contrôle », Simon Reungoat (Hit-West) en a dit plus sur le portrait-robot du joueur recherché alors qu’aucun nom n’a réellement fuité jusqu’à présent : « Le FC Nantes cherche aujourd’hui clairement un « 9 ». Un joueur polyvalent, capable de jouer sur le côté comme Moses Simon. Plutôt en prêt ».

Sur ce dossier, David Phelippeau (Ouest-France) a également surenchéri en rappelant que « pour prendre un extracommunautaire, il faudra se séparer d’Adson ». L’équation n’est pas simple…

A déguster pendant les fêtes souvent assez chiantes #FCNantes Avec @JMBoudard alias Jean-Marcel Morandini, @AnthonyBrulez flagorneur (pour ne pas dire autre chose) de PA, @SimonReungoat pour qui les vacances vont faire du bien et @dphelippeau pertinent!https://t.co/h3BRIX8R7G — Sans Contrôle (@PodcastNantes) December 22, 2023

