FC Nantes Mercato : Onyemaechi, Haïdara, Bamba… le point sur les dossiers chauds

Dans l’émission « Sans Contrôle », un large point a été fait sur les derniers chantiers du FC Nantes. Concernant le poste de latéral gauche, David Phelippeau (Ouest-France) a été clair : « Bruno Onyemaechi (Boavista), c’est le contre-feu. Le joueur « au cas où » ça ne se fait pas pour Massadio Haïdara (RC Lens) mais Haïdara, ça va se faire. Le joueur veut venir à Nantes ».

Bamba, RPG, Diack et Centonze… ça bouge aussi !

Si Simon Reungoat (Hit-West) a annoncé qu’un attaquant est aussi susceptible d’arriver si le dossier Matthis Abline se décante, le reste du chantier concerne surtout le dégraissage. Pisté par Ankaragücü (D1 turque), Kader Bamba ne devrait pas bouger selon le présentateur du podcast : « Il est pisté par la Turquie mais il ne veut pas aller là-bas et devrait rester à Nantes. S’il y a une montagne d’or, on discutera mais il n’est pas prévu qu’il s’en aille à six mois de la fin de son contrat ».

On attend également l’officialisation du prêt de Lamine Diack au Colorado Rapids (MLS) même si tout serait ok depuis lundi selon David Phelippeau. Pierre-Arnaud Bard (Presse Océan) parle aussi d’un possible départ de Ronaël Pierre-Gabriel vers l’Amérique du Nord : « Pierre Gabriel a refusé beaucoup de propositions alors qu’il est bloqué de chez bloqué à Nantes ». Enfin, concernant Fabien Centonze en prêt à Schalke04 (D2 allemande), ça bloque sur la prise en charge du salaire, les Canaris ne souhaitant pas mettre trop la main au portefeuille concernant l’ancien Grenat.

