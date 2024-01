FC Nantes Mercato : optimisme pour Haïdara

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Plus tôt dans la journée, plusieurs médias ont annoncé que le RC Lens et le FC Nantes étaient parvenus à un accord pour le transfert de Massadio Haïdara. Il en coûtera 1,5 M€ aux Canaris pour racheter l'année et demi de contrat restant au latéral gauche de 31 ans. Mais il restait un dernier détail avant la finalisation de ce dossier : un accord entre le club nantais et le joueur.

Un accord "en bonne voie"

Selon Ouest France, cela devrait se faire très rapidement. Un proche du dossier a confié au quotidien régional qu'un accord était "en bonne voie" et que l'optimisme régnait dans le camp nantais. Plus vite cet accord tombera, plus vite Haïdara pourra porter le maillot jaune. Si la visite médicale a lieu demain jeudi ou vendredi, il pourrait faire partie du groupe canari qui ira à Reims dimanche.

