FC Nantes Mercato : rebondissement pour Abline !

Les choses semblaient réglées pour Matthis Abline. Peu utilisé au FC Nantes, où il a été prêté en début de saison par le Stade Rennais, le jeune attaquant de 20 ans devait retourner chez les Rouge et Noir cet hiver. Mais il n'y aurait fait qu'une halte puisqu'il aurait de nouveau été prêté pour la deuxième partie de saison. Seulement, l'identité des clubs susceptibles de l'accueillir a fait tiquer la direction nantaise.

Nantes ne veut pas renforcer un concurrent au maintien

Car Clermont et Montpellier ont acte de candidature. Or, il s'agit de deux rivaux potentiels dans la course au maintien. Le FCN n'a aucune envie de renforcer un adversaire, même indirectement. Selon Ouest-France, les négociations sont donc pour le moment bloquées même si le clan Abline "ne désespère pas de faire infléchir la direction nantaise".

Le Parisien explique que si les Auvergnats se sont depuis retirés du dossier, le MHSC insiste pour récupérer l'attaquant prêté par le Stade Rennais.

