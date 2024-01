FC Nantes - Mercato : Traoré et Kadewere signent aujourd’hui, les détails de la double opération

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Le FC Nantes ne va pas accueillir une mais deux recrues aujourd’hui ! Tino Kadewere et Bénie Traoré sont en effet attendus ce mercredi à la Jonelière et ne seront pas de trop alors que les Canaris seront privés pendant la CAN (13 janvier - 11 février) de Simon et Mohamed, réquisitionnés par le Nigeria et l’Égypte. C’est la raison pour laquelle le FCN a avancé ses pions aussi vite sur le marché.

Selon L’Équipe, Kadewere avait été érigé en priorité et les discussions avec l’OL étaient entamées depuis plusieurs semaines. Traoré, lui, était déjà suivi par la cellule de recrutement l’été dernier. La Jonelière ne lui sera pas totalement étrangère puisqu’il y avait passé un essai – non concluant – il y a cinq ans. Il s’était finalement révélé en Suède, au BK Häcken, où il a totalisé 24 buts en 57 apparitions, avant de prendre la direction de Sheffield United en juillet dernier.

L'OL garde un pourcentage sur Kadewere

Comme Kadewere à l’OL, Traoré se trouvait en situation d’échec en Premier League avec seulement neuf apparitions depuis le début de la saison. Son prêt a été assorti d’une option d’achat de 4,5 M€. Auteur de plusieurs entrées incisives lors de la bonne série lyonnaise en L1 (3 victoires de suite), Kadewere sera définitivement nantais pour deux saisons si le FCN se maintient en L1 au mois de juin, avec un pourcentage sur une future revente pour l’OL.

