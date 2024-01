FC Nantes - Mercato : un ancien Canari de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes ne l'ont pas oublié. En dépit du fait qu'il soit parti de la Jonelière depuis plus de deux ans. On parle ici du milieu de terrain gaucher, Imran Louza, pur produit du centre de formation des Canaris et qui y était arrivé en 2006.

En prêt au FC Metz ?

Quinze ans plus tard, au printemps 2021, le Marocain avait décidé de tenter sa chance ailleurs. Direction l'Angleterre et le club de Watford. Ne parvenant pas, cette saison, à s'imposer, Louza pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1, au FC Metz. C'est en tout cas ce qu'affirme Hanif Ben Berkane sur son compte X.

On se dirigerait vers un prêt. A suivre.

🚨 Info : Imran Louza 🇲🇦



En manque de temps de jeu du côté de Watford, Imran Louza pourrait faire son retour en Ligue 1.



Le FC Metz veut le récupérer et les négociations avancent bien comme évoqué par ⁦@lerepu⁩ ! On se dirige vers un prêt. https://t.co/IOLdCrWjFQ — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 4, 2024

