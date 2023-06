FC Nantes - Mercato : un Canari confirme son départ !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

On s'y attendait mais c'est officiel depuis ce matin et la diffusion par France Bleu de son interview : Sébastien Corchia quitte le FC Nantes. En fin de contrat, le latéral de 32 ans ne sera pas conservé, lui qui a perdu sa place lors de la saison écoulée. Il jure avoir vécu une très belle expérience en Loire-Atlantique en dépit de cet exercice 2022-23 difficile pour lui comme pour l'équipe.

"Jouer la montée en L1, ça peut être intéressant"

"J’ai passé trois années magnifiques. Après une grosse blessure en Espagne [NDLR - au genou droit, lorsqu'il était à Séville], je voulais retrouver du temps de jeu. J’ai beaucoup apprécié le club, les supporters. Tout m’a plu. On a vécu des ambiances de folie au stade, et les coéquipiers ont toujours été top. Il y a eu des émotions fortes dans tous les sens : maintien en barrage, maintien à la dernière journée, la Coupe d’Europe, la Coupe de France… j’ai plein de bons souvenirs. Mon avenir ? Mon agent travaille, on attend de voir les propositions. Pour l’instant, c’est très calme. Je suis prêt à entendre toutes les propositions. Pourquoi pas les Etats-Unis... En Ligue 2, ça bouge beaucoup aussi. Il faut un bon projet sportif, jouer la montée par exemple, ça peut être intéressant. Je verrai ce qui arrive."

La fiche de Sébastien Corchia

FC Nantes - Sébastien Corchia : "J'ai passé trois années magnifiques"

➡️ https://t.co/eDxlqkN8We pic.twitter.com/9k64t6WhAb — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) June 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Après trois saisons au FC Nantes, Sébastien Corchia va partir, libre, cet été. Le latéral droit de 32 ans tire un bilan très positif de son expérience chez les Canaris, même si la dernière saison a été éprouvante. Il pourrait rebondir à l'étranger ou en Ligue 2.

Raphaël Nouet

Rédacteur