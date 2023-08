FC Nantes – Mercato : un international algérien pour remplacer Pallois ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Pierre Aristouy compte sur la défense centrale actuelle ainsi que sur les jeunes du centre de formation pour la saison à venir. Cependant, en cas de départ de Nicolas Pallois, un international algérien pourrait intégrer la défense du FC Nantes.

Le jeune et expérimenté Ahmed Touba

Auteur de 39 matchs et d'un but cette saison avec Basaksehir, Ahmed Touba pourrait devenir le nouveau défenseur central du FC Nantes, selon les informations de Mohamed Bezzouaoui, journaliste pour TF1 et scout du DFCO. À 25 ans, le défenseur central pourrait permettre au FC Nantes de passer un cap défensivement. Le natif de Roubaix pourrait vivre sa première expérience en France.

🟡🟢 Nicolas Pallois sur le départ.

Son important salaire (110k/mois) perd lourd dans les caisses du club qui veut récupérer une petite indemnité avant qu’il ne soit libre l’an prochain.



Ahmed Touba, l’int. algerien 🇩🇿 plaît bcp aux dirigeants nantais pour le remplacer. pic.twitter.com/mspSk3XliL — Mohamed (@MohaBezzouaoui) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life