FC Nantes - Mercato : un jeune prodige des Canaris affole déjà les cadors européens !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Bastien Meupiyou n’est pas le plus connu des joueurs du FC Nantes. Et pourtant, son nom affole déjà les courtisans du mercato. Surtout à l’étranger. Lors de l’émission à succès « Sans contrôle », réunissant plusieurs observateurs avertis des Canaris et diffusée mardi soir, on a ainsi appris que le jeune milieu défensif était déjà très suivi hors des frontières.

Meupiyou dans le viseur de Red Bull et de City Group !

Sur cette fin de mercato mercato, une ribambelle de grands clubs, notamment allemands, ainsi que le City Group, et le Red Bull Group, auraient notamment été séduits par le profil du joueur de 17 ans. On ne sait pas en revanche si ces prétendants seraient prêts à formuler une offre pour le recruter cet été.

Bastien Meupiyou est très suivi sur cette fin de mercato, par bcp de gros clubs, notamment allemands, ainsi que le City Group, et le Red Bull group. #FCNantes



(@PodcastNantes)https://t.co/oK9jQ45kQN — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) August 22, 2023

Podcast Men's Up Life