FC Nantes - Mercato : un joueur du Stade Rennais dans le deal pour Ludovic Blas ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information de Foot Mercato, qui annonce que le FC Nantes et le LOSC lorgnent le latéral gauche roumain de l'Olympiakos Oleg Reabciuk (25 ans). Les Canaris, qui pourraient perdre Hadjam cet été, cherchent à se renforcer à ce poste. Et ils pourraient avoir trouvé leur bonheur chez l'ennemi rennais, profitant des négociations pour un transfert de Ludovic Blas pour piocher dans les rangs rouge et noir.