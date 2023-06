FC Nantes - Mercato : un signe fort rapproche encore plus Blas du Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La menace rennaise se précise pour les supporters du FC Nantes ! Ce mardi, deux mauvaises nouvelles sont tombées concernant un déménagement de Ludovic Blas vers la capitale bretonne. La première, dévoilée par L'Equipe, c'est que les Rouge et Noir ont formulé une première offre aux Canaris pour leur milieu offensif, sous contrat jusqu'en 2024. Elle serait supérieure à 10 M€ et pourrait atteindre les 15 M€ avec les bonus.

"Ça devrait aller au bout"

La seconde, encore plus parlante, a été dévoilée par Ouest-France : Blas se serait déjà mis d'accord financièrement avec Rennes ! Preuve d'un intérêt réciproque et d'une volonté de l'ancien Guingampais de 25 ans de porter un autre maillot rouge et noir. L'insider Emmanuel Merceron a confirmé ces informations en écrivant sur Twitter : "Ludovic Blas a vité été tenté par l'offre rennaise. Il l'a vite fait savoir au FC Nantes d'ailleurs. Il ne veut pas trainer pour ne pas revivre de volte-face en fin de mercato. Pas d'autres clubs aussi chauds de toute façon et Lille, Marseille, Lyon et Nice voulaient attendre. La direction du FCNantes est à l'écoute de l'offre rennaise, même si la destination les fait un peu tiquer. ça devrait tout de même aller au bout sauf revirement".

La fiche de Ludovic Blas

Raphaël Nouet

Rédacteur