FC Nantes - Mercato : une ancienne piste à gauche sur le marché !

Une ancienne piste du FC Nantes est en négociations avec le Grêmio Porto Alegre. Marlon (26 ans) joue toujours pour Cruzeiro, mais alors que les championnats brésiliens vont bientôt reprendre, l’ancienne piste du FC Nantes est l'objet de de rumeurs de l’autre côté de l’Atlantique. Selon Ekrem Konur, le latéral gauche va de nouveau changer de clubs mais rester au Brésil. Si les Canaris ont été intéressés par ses services au printemps dernier, ce n'est plus le cas aujourd'hui.

💣💥 | 🇧🇷 | Grêmio checked the situation of Cruzeiro's Brazilian left-back Marlon. Negotiations are ongoing.

