FC Nantes - Mercato : une belle surprise pour remplacer Hadjam ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le FC Nantes continue à se montrer actif sur ce mercato hivernal. Surtout dans le sens des départs. Comme déjà évoqué hier soir, Jaouen Hadjam (20 ans) devrait signer aux Young Boys de Berne incessamment sous peu. Dans la transaction, les Kita devraient récupérer une somme d’environ 2 millions d’euros. Et la réinjecter dans la foulée pour trouver le remplaçant du latéral gauche algérien ?

Plus de latéral gauche de métier à Nantes !

Il est encore un peu trop tôt pour le dire mais Emmanuel Merceron mise sur cette possibilité. « Enfin un dénouement pour le dossier Hadjam et en transfert définitif en plus, c'est bien ça ! Maintenant il n'y a plus de latéral gauche de métier dans l'effectif, espérons une belle surprise à ce poste », a glissé l’insider sur X. Tous les supporters doivent prier en ce sens.

