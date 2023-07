FC Nantes - Mercato : une première recrue arrive enfin, coup de tonnerre pour la succession de Blas !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Alors que le FC Nantes n'a pas toujours pas enregistré la moindre arrivée depuis le début du mercato estival, nos confrères de Ouest-France ont fait un gros point sur les pistes chaudes des Canaris.

Diack attendu la semaine prochaine, c'est mort pour Akgün !

Dans le rayon des bonnes nouvelles, le milieu de terrain d'Ankaragücü, Lamine Diack, toujours dans l'attente de son visa, serait attendu la semaine prochaine à Nantes pour passer sa visite médicale et signer son contrat en faveur du FCN. Il arriverait sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros, avec une option d’achat obligatoire fixée à 2 millions d'euros. Par ailleurs, Ouest-France confirme que des négociations auraient été entamées entre le FC Nantes et le PAOK Salonique pour le milieu de terrain brésilien, Douglas Augusto, qui serait déjà tombé d'accord avec le club des bords de l'Erdre, et que les dirigeants nantais tenteraient toujours de recruter le latéral gauche de Trabzonspor, Eren Elmali, et l’attaquant du FC Zurich, Tosin Aiyegun.

Dans les rayon des mauvaises nouvelles, Ouest-France nous apprend que les pistes menant aux deux joueurs de Galatasaray, Berkan Kutlu et Yunus Akgün, auraient été abandonnés par le FC Nantes. Le deuxième joueur cité était vu comme le possible successeur de Ludovic Blas, parti au Stade Rennais cet été.

⚽️ FC Nantes : le mercato, son groupe, Angers en amical, Pierre Aristouy se livre #FCNantes https://t.co/EfVF3Ol3TY — But! Nantes (@ButNantes) July 22, 2023

