FC Nantes - Mercato : une solution trouvée pour Hadjam, le Celtic plus que jamais sur Merlin ?

Entre les changements tactiques, la présence de Quentin Merlin et les difficultés du FC Nantes après une bonne période, Jaouen Hadjam a vu son temps de jeu réduit à la portion congrue. Seulement 104 minutes sur 1530 possibles, avec une pointe d'une demi-heure à Metz (1-3). Trop peu pour le latéral gauche franco-algérien de 20 ans, qui va changer d'air pour les six prochains mois. Le Parisien annonce un prêt sans option d'achat d'Hadjam au Paris FC, où il a été formé puis a débuté chez les pros avant son départ pour Nantes il y a un an.

Le latéral gauche du Celtic très critiqué

Un autre gaucher de la Maison Jaune pourrait faire l'objet de convoitises cet hiver en la personne de Quentin Merlin. En effet, le Celtic a plus que jamais besoin d'un latéral gauche de son niveau. Samedi avait lieu l'Old Firm face aux Rangers. Les Bhoyz se sont imposés (2-1) mais leur défense a été malmenée, notamment leurs deux latéraux, Alistair Johnston et Greg Taylor. Le manager du Celtic, Brendan Rodgers, veut des recrues en janvier. Le poste de latéral gauche devrait être concerné...

