FC Nantes, OL, OM, LOSC - Mercato : Blas parti pour rester en Ligue 1 ?

Ce sera, à n'en pas douter, l'un des dossiers chauds de l'été. Le transfert de Ludovic Blas, le milieu de terrain du FC Nantes à qui il ne reste plus qu'une année de contrat. Auteur d'une excellente saison, et d'un but remarquable face à l'OL en demi-finale de Coupe de France, l'ancien Guingampais, qui avait fait le forcing l'été dernier pour partir, va logiquement être courtisé.

Le LOSC, l'OL et Rennes hors-jeu ?

Pourrait-il prolonger chez les Canaris avant de quitter les lieux ? Ce n'est clairement pas la tendance comme l'explique le quotidien l'Equipe ce vendredi. Extrait : "À moins qu'une nouvelle qualification européenne change la donne, la possibilité d'une prolongation symbolique à la Seko Fofana à Lens pour Blas apparaît très mince, et la tendance est à un transfert. Mais vers quel horizon ? Un club à plus gros budget en L1, tel l'OM, Monaco ou l'OL ? L'OL aurait pu y penser en janvier 2022, mais il avait jeté son dévolu sur Romain Faivre et ne jouera pas l'Europe. Lille peut-être, mais le LOSC a sans doute tourné la page puisqu'il avait attiré Adam Ounas. Difficile de l'imaginer passer chez le rival rennais." La possibilité de le voir signer chez un second couteau étranger ou rejoindre un grand nom de Turquie est aussi évoqué.

