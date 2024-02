FC Nantes : un grand mystère du Mercato bouclé aujourd’hui !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

C’est fait pour Ronaël Pierre-Gabriel à Zagreb ! Selon Presse Océan, le joueur du FC Nantes va s’engager avec le Dinamo dans la journée. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur de 25 ans a été libéré par son club et passera sa visite médicale en Croatie ce mardi.

« Un grand mystère le passage de Pierre-Gabriel ici »

Si ce départ a avait été programmé depuis quelque temps par Jocelyn Gourvennec, certains supporters restent dubitatifs dans la gestion de ce dossier. « TOP 3 de nos meilleures recrues de cet été, a 25 ans et un contrat jusqu'en juin 2026 mais on l'écarte et on empoche aucune indemnité de transfert. Un grand mystère le passage de Pierre-Gabriel ici », résume le fidèle Achinho. Il n’est pas le seul dans ce cas de figure.

