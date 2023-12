OL - FC Nantes : Gourvennec pique une énorme colère et menace ses joueurs au Mercato !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes a bafouillé son football hier face à l’OL; C’est peu de le dire tant les Canaris ont tricoté : ils on terminé le match avec 60% de possession. Pour rien. Absolument rien. Aucune occasion, zéro tir cadré (en huit tentatives), et le sentiment que ses inspirations offensives se sont évaporées juste avant l’hiver.

« Je suis très en colère et très frustré au vu du scénario du match. Je me demande comment on l’a perdu car on a eu la mainmise, a expliqué Gourvennec. Le but qu’on prend, c’est une horreur, on est pris sur 70 mètres alors qu’on est en place. On prépare bien nos actions mais on a un gros problème d’engagement et de réalisme pour marquer. »

Le FC Nantes sera actif au Mercato

Hier, le nouvel entraîneur du FC Nantes a piqué la première grosse colère depuis son arrivée, dans le vestiaire. Selon L’Équipe, il a aussi annoncé que le club serait actif au mercato, sous forme de menace à ses troupes actuelles. Ambiance...

Podcast Men's Up Life