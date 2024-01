OL, FC Nantes - Mercato : Kadewere avait d'autres pistes que les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Auteur d'un doublé, Tino Kadewere a fait très fort pour son premier match avec Nantes en Coupe de France, contre Pau (4-1). Le jour de ses 28 ans, l'attaquant prêté par Lyon s'est offert un joli cadeau d'anniversaire. Ses débuts sous le maillot nantais sont prometteurs, et dans Ouest-France, Jocelyn Gourvennec est revenu sur les dessous de son arrivée.

Il avait donné sa parole

"On pensait à lui depuis un petit moment, je le connais depuis très longtemps, a-t-il expliqué. On a eu de très bons renseignements avec Paul Le Guen, qui l’avait accueilli au Havre. On a laissé passer le match de Lyon parce qu’on ne pouvait pas parler avec lui avant. Dès le lendemain j’ai échangé avec lui, les dirigeants aussi, il a donné son accord moral pour nous rejoindre, il voulait vraiment nous rejoindre. Des clubs sont entrés dans la danse pendant les huit jours de vacances. Tino a tenu parole, et ça, ça compte". Un homme de parole, Kadewere!

