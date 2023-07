Stade Rennais - Mercato : bonne nouvelle avec Centonze (FC Nantes) ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Ronaël Pierre-Gabriel est attendu à la Jonelière lundi matin pour passer sa visite médicale avant de signer en faveur du FC Nantes. Si tout se passe bien, l’ancien défenseur de l’ASSE devrait être la deuxième recrue estivale des Canaris derrière Lamine Diack. Selon Ouest France, « RPG » sera directement en concurrence avec Fabien Centonze sur le côté droit de la défense de Pierre Aristouy. Cette arrivée incongrue pourrait-elle provoquer des envies d’ailleurs chez l’ancien Messin ?

Pierre-Gabriel en concurrence directe avec Centonze

Fin juin, on a ainsi appris que le Stade Rennais était intéressé par le profil aguerri de Centonze, pour qui le FC Nantes demandait entre 6 et 8 millions d’euros. Le SRFC trouvait ce tarif un peu trop haut mais le joueur de 27 ans n'était pas contre un départ vers le rival nantais. La signature à venir de Pierre-Gabriel et la concurrence frontale qui va en découler pourraient le faire réfléchir.

MERCATO info @OFsports44 L’ancien joueur de Brest et Saint-Etienne notamment est libre. Il sera en concurrence avec Centonze sur le côté droit de La Défense. #FCNantes (papier à venir) https://t.co/ssoaoY4BjQ — David Phelippeau (@dphelippeau) July 27, 2023

