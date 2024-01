FC Nantes - Mercato : M’Baye Niang vers les Canaris, la réponse est cash !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

M'Baye Niang est dans l’impasse. Auteur d’un bon début de saison à Adana Demirspor, où il a inscrit 8 buts depuis son arrivée l'été dernier, le Sénégalais a un gros souci. « Mon expérience en Turquie se passe super bien au niveau du terrain, explique l'attaquant de 29 ans dans L’Équipe. La vie est agréable aussi mais il y a des défauts de paiement qui m'ont un peu freiné. On peut accepter du retard, mais ça a été jusqu'à quatre mois... Même s'ils ont réglé une partie depuis. J'ai envie de partir et revenir en Ligue 1. Dans la forme où je suis, c'est un objectif. Je suis en confiance, je suis bien pour être performant. J'ai des contacts concrets mais surtout en Russie, en Italie, en Arabie saoudite... On a des discussions en France pour voir comment on peut faire. Le passé m'a appris que ça ne servait à rien de communiquer le nom des clubs pour l'instant. »

« Proposé à Nantes comme tous les 6 mois, il n'y a rien »

Une référence, sans doute à ses vrais faux passages à l'ASSE à l'OM... et au FC Nantes ? Déjà relié aux Canaris dans le passé, Niang ne semble pas parti pour y mettre les pieds cet hiver encore. Alors que la rumeur a surgi sur les réseaux sociaux, celle-ci a vite été tuée dans l’œuf. « Non », a coupé David Phelippeau chez Ouest France au sujet d’un rapprochement entre les deux parties. « Proposé à Nantes comme tous les 6 mois, il n'y a rien », corrobore l’insider Emmanuel Merceron. Clap de fin ?

