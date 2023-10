PSG, Real Madrid - Mercato : Manchester City prêt à souffler une pépite aux deux clubs !

Auteur d’un nouveau début de saison brillant avec le Bayer Leverkusen (10 matchs toutes compétitions confondues pour 3 buts et 4 passes décisives), Florian Wirtz (20 ans) n’en finit plus de faire déplacer les recruteurs. Il se pourrait même que, malgré son contrat jusqu’en juin 2027, le jeune Allemand soit l’un des grands animateurs du Mercato d’hiver.

D’après le spécialiste Mercato Ekrem Konur, le champion d’Europe en titre Manchester City envisagerait de s’attaquer au dossier Florian Wirtz en janvier afin de griller la politesse au PSG, au Real Madrid ou encore au Bayern Munich qui suivent tous le natif de Pulheim en vue d’un transfert à l’été 2024.

Reste à savoir si les Citizens, qui préparent déjà la succession de Bernardo Silva, bougeront effectivement au milieu de la saison et si le Bayer - qui joue encore sur trois tableaux (leader de Bundesliga, qualifié en Ligue Europa et en Coupe) – acceptera de le laisser filer…

