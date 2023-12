Equipe de France – Mercato : un club lance l’assaut pour Hugo Lloris

Après de longs mois à cirer les bancs chez les Spurs, direction Los Angeles et la MLS pour Hugo Lloris ? Alors que Guglielmo Vicario est devenu le numéro 1 à Tottenham, le portier français - qui a pris sa retraite internationale il y a tout juste un an avec les Bleus - ronge son frein sur le banc de Tottenham. A quelques mois de la fin de son contrat et alors qu'il a 37 ans révolus, rien ne le retient à Londres.

Selon Fabrizio Romano, le Los Angeles FC est en pourparlers avancé avec Tottenham. Un accord serait même tout proche d'être trouvé pour libérer l'ancien gardien de l'OGC Nice et de l'OL. D'ordinaire intransigeants en affaires, les Spurs auraient donné leur accord. Au Champion du Monde 2018 d'avoir le dernier mot sur le dossier...

Parfois cité en Ligue 1 pour un retour (notamment à Nice avant l'explosion de Marcin Bulka), Hugo Lloris n'a pas trouvé de porte de sortie convenable à l'intersaison. La MLS lui offre le cadre idéal d'une pré-retraite douce...

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.



Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X