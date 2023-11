Le PSG tenu en échec et toujours en course, le FC Barcelone gagne et se qualifie

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Soirée frustrante pour le PSG ! Les Parisiens ont dominé les débats face à Newcastle au Parc mais ils ont dû se contenter d'un match nul (1-1). Isak a ouvert le score suite à un mauvais renvoi de Donnarumma sur une frappe anglaise (24e). Paris a poussé mais a manqué de réussite et n'a dû son salut qu'à un pénalty providentiel transformé par Mbappé à la 98e. Le voilà 2e de son groupe, à une journée de la fin. Dortmund, vainqueur à Milan (3-1), est premier et déjà qualifié avec 10 points. le PSG est 2e avec 7 points, Newcastle 3e avec 5 et le Milan 4e avec 5. Tout est encore possible lors de la dernière journée ! Les Parisiens joueront un match à quitte ou double à Dortmund sans Ousmane Dembélé, suspendu après avoir écopé d'un carton ce soir.

Le FC Barcelone, lui, a composté son billet pour les 8es de finale grâce à sa victoire sur Porto. Les Blaugranas ont été décevants en première période, menés à la demi-heure de jeu mais ils ont renversé le score grâce à deux joueurs portugais formés au Benfica (Cancelo et Félix). Dans les autres matches, Manchester City a remonté un handicap de deux buts face au RB Leipzig.

Groupe E :

Lazio Rome 2-0 Celtic Glasgow

Feyenoord Rotterdam 1-3 Atlético Madrid

Groupe F :

PSG 1-1 Newcastle

AC Milan 1-3 Borussia Dortmund

Groupe G :

Manchester City 3-2 RB Leipzig

Young Boys de Berne 2-0 Etoile Rouge de Belgrade

Groupe H :

FC Barcelone 2-1 FC Porto

Shakhtar Donetsk 1-0 Royal Antwerp

