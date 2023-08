OM - Mercato : Kyril Louis-Dreyfus tente d’arracher une pépite au LOSC !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

S’il garde une participation très minoritaire à l’OM depuis la vente du club à Frank McCourt, Kyril Louis-Dreyfus, le fils de l’ancien patron de Marseille, garde toujours un pied dans le football. Depuis février 2021, le jeune homme d’affaires (26 ans) est président du club de Sunderland (Championship) qu’il détient à 64%.

Kyril Louis-Dreyfus mène les affaires de Sunderland

Après avoir été biberonné à l’OM et couvé par Vincent Labrune et les autres présidents délégués, l’homme d’affaires franco-suisse s’est pris au jeu du Mercato… et commence à regarder en Ligue 1 pour renforcer son club.

RMC Sport nous apprend en effet que Kyril Louis-Dreyfus était à la manœuvre pour arracher le prometteur Alan Virginius au LOSC. Une offre de 5 M€ avait même été formulée par le club anglais mais rejetée par les Dogues. De son côté, l’ancien attaquant sochalien entend rester dans le Nord afin de disputer la Ligue Europa Conférence, sa première expérience sur la scène européenne.

❗️Lille a rejeté une proposition de 5M€ de Sunderland (Championship) pour Alan Virginius



🔹 Kyril Louis-Dreyfus pilote le dossier côté anglais



