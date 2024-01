Onze d'Or 2023 : Erling Haaland détrône Karim Benzema

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

On connaît désormais le Onze d’Or 2023 : Erling Haaland (23 ans). D’après un classement basé sur la saison dernière, l’attaquant norvégien de Manchester City a raflé les suffrages devant Karim Benzema (36 ans) et Kylian Mbappé (25 ans) et succède à l’ancien buteur du Real Madrid au palmarès.

Classement du Onze d’Or 2023

Erling Haaland : 20,7%

Karim Benzema : 19,9%

Kylian Mbappé : 18,5%

Vinicius Junior : 12,5%

Lionel Messi : 11,4%

Kevin De Bruyne : 5%

Marcus Rashford : 4,1%

Khvicha Kvaratskhelia : 2,9%

Bukayo Saka : 2,9%

Jamal Musiala : 2,1%

Ronald Araujo : 0%

Retrouvez le classement complet du Onze d'Or 2023 chez nos partenaires de Onze Mondial

Podcast Men's Up Life