PSG, Real Madrid - Mercato : la réponse musclée de Manchester City pour Haaland

Alors qu’Erling Haaland (Manchester City, 23 ans) ne souhaite pas spécialement se positionner tout de suite, désireux de garder la main sur son avenir, le nom du Cyborg norvégien revient régulièrement au Real Madrid et désormais au PSG en cas de départ cet été de Kylian Mbappé.

D’après Ekrem Konur, les Cityzens sont bien conscient de la situation et des intérêts suscités par Haaland mais ils ne s’inquiètent pas. L’idée des Champions d’Europe en titre est toujours de conserver le joueur en lui faisant signer une prolongation sans cette fameuse clause libératoire gênante.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, Erling Haaland dispose d’une clause activable à l’été 2024 pour quitter l’Angleterre. Rafaela Pimenta, son agente, ne manque d’ailleurs jamais une occasion de le rappeler sans en dévoiler le montant. Selon The Sun, il faudrait quand même débourser 200 M€ pour s’offrir le goleador scandinave. Très loin du montant de 120 M€ initialement évoqué…

💣💥❗🇳🇴🔵#MCFC❗Manchester City are aware of PSG and Real Madrid's interest in 23-year-old Norwegian striker Erling Haaland.



◼️The Premier League club will definitely not sell the Norwegian striker and will continue negotiations to extend Haaland's contract. https://t.co/hWtWuVzMsN pic.twitter.com/P72B0xjIUM