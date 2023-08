Supercoupe : Manchester City poursuit sa moisson de trophées

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Deux semaines après s'être incliné dans le Community Shield face à Arsenal aux tirs au but, Manchester City a pris sa revanche dans cet exercice, face au Séville, ce soir en Supercoupe d'Europe. Les tenants de la Champions League ont longtemps été menés par le FC Séville, qui a ouvert le score contre le cours du jeu par En-Nesyri (25e). Les hommes de Pep Guardiola ont dû attendre l'heure de jeu pour égaliser par Palmer (63e).

Pas décidé à s'incliner facilement, comme toujours, Séville a tenu jusqu'à la fin du temps réglementaire. Avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but (4-5) après que Gudelj ait expédié l'ultime tentative sur la barre. C'est la suite de la moisson pour Manchester City, victorieux de la Premier League, de la FA Cup et de la Champions League en 2022-23. Et sûrement pas le dernier trophée...

🏆 ¡SE ACABÓ! El Manchester City se proclama supercampeón tras una agónica tanda de penaltis



🔵:✅✅✅✅✅

🔴:✅✅✅✅❌#SuperCup pic.twitter.com/1ufaaXSxq4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life