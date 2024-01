Al-Ittihad : Karim Benzema a porté plainte contre Gérald Darmanin

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'information est donnée depuis quelques minutes par nos confrères de RTL. L'attaquant français, Karim Benzema porte plainte contre Gérald Darmanin pour diffamation ce mardi 16 janvier.

Plainte auprès de la Cour de justice de la République

En octobre dernier, le ministre de l'Intérieur avait affirmé que le footballeur était "en liens notoires" avec les Frères musulmans, une organisation islamiste. Karim Benzema vient tout juste de déposer cette plainte, via son avocat Hugues Vigier, auprès de la Cour de justice de la République (CJR), seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement.

Selon l'avocat du joueur, "On jette comme ça en pâture, à l'opprobre général, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu'on dit de lui. C'est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique."

