Al-Nassr, Inter Miami - Mercato : CR7 envoie un énorme scud à Messi et se lâche sur son avenir

Depuis le milieu des années 2000, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont livrés l'une des plus belles rivalités de l'histoire du football. Mais alors que les deux joueurs approchent de la retraite, le Portugais évolue depuis l'hiver en Arabie saoudite du côté d'Al-Nassr tandis que l'Argentin a rejoint cet été la MLS et l'Inter Miami.

Après la lourde défaite subie ce lundi par Al-Nassr contre le Celta Vigo (5-0) en match amical, CR7 a envoyé un énorme scud à son alter-égo, qui a officiellement été présenté dimanche dernier à l'Inter Miami. "Le championnat saoudien est meilleur que la MLS", a affirmé l'ancienne star du Real Madrid dans des propos rapportés par le journaliste italien, Fabrizio Romano, avant d'annoncer qu'il ne ferait jamais son retour en Europe. "Je suis sûr à 100% que je ne retournerai dans aucun club européen. J'ai ouvert la voie au championnat saoudien... et maintenant tous les joueurs viennent ici".

