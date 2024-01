Antonela Roccuzzo pose en bikini pour aider la sœur de Lionel Messi

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Ce n'est plus à démontrer, Antonela Roccuzzo a un sens très aigu de la famille. La belle Argentine aime être proche des siens et peut se transformer en lionne pour défendre sa meute. Contrairement aux Ronaldo, elle n'aime rien tant que la discrétion, les soirées entre copines à la maison ou les fêtes de fin d'année entourée des siens. Et si elle peut, elle n'hésite pas à donner un coup de main.

Ainsi, sa belle-sœur, Maria Sol Messi, a décidé de lancer sa propre marque de maillots de bain. Pour l'aider à avoir plus de visibilité, Antonela a posé avec deux de ses créations lors d'une baignade avec son champion du monde de mari. Rien de tel que le corps sculpturale de la belle et les eaux incroyables de la baie de Miami pour magnifier le plus basique des bikinis !

UNA DIOSA ❤️



Antonela Roccuzzo posó en bikini para promocionar el emprendimiento de la hermana de Lionel Messihttps://t.co/XJgdKBDZqo — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) January 3, 2024

Podcast Men's Up Life