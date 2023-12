Arabie saoudite : Al-Ittihad à la ramasse, Benzema se fait détruire !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Champion d’Arabie saoudite en titre, Al-Ittihad s’est encore piteusement incliné hier face à Al-Raed (1-3) en Saudi Pro League. Une défaite qui plonge l’équipe de Karim Benzema et de N’Golo Kanté à la sixième place du classement à déjà 22 points du leader Al-Hilal et à 12 de son dauphin Al-Nassr.

La comparaison avec CR7 fait mal

Coupable d’avoir traversé le match comme un fantôme et d’afficher une méforme récurrente, « KB9 » prend vraiment très cher dans les médias locaux. Présentateur réputé en Arabie saoudite, Walid Al-Farraj a fracassé le Ballon d’Or 2023 :

« L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : « Je m’amuse juste avec vous » ».

Ce qui révolte surtout les Saoudiens, c’est qu’au-delà de se comporter comme un sénateur sur le pré, Karim Benzema affiche une implication à des années-lumières de CR7 : « Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise, je ne connais pas la raison », a poursuivi Al-Farraj.

La presse saoudienne est déçu du comportement de Benzema 😪



Walid Al-Farraj, présentateur réputé en 🇸🇦 :



« L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort,… pic.twitter.com/lR0VPTRQFq — Footballogue (@Footballogue) December 24, 2023

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life