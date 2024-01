Arabie Saoudite : encore une polémique avec Benzema !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

L'aventure saoudienne de Karim Benzema ressemble de plus en plus à un immense fiasco. Parti à Al-Ittihad l'été dernier après 14 saisons au Real Madrid, l'attaquant de 35 ans pensait finir sa carrière dans un pays où il se sentirait bien et dans un championnat taillé pour lui. Après tout, son ami Cristiano Ronaldo s'éclate à al-Nassr depuis janvier 2023...

Il ne s'est pas présenté à un stage

Sauf qu'à Al-Ittihad, rien ne se passe comme prévu pour KB9 ! Critiqué pour un rendement jugé insuffisant, le Français a fait polémique une première fois en quittant l'Arabie Saoudite sans l'accord de son entraîneur, Marcelo Gallardo. Ce vendredi, il était attendu à la reprise de l'entraînement mais, selon Marca, il ne s'est pas présenté. En conséquence, son coach a décidé de l'exclure du stage à Dubaï. Ça sent la fin de l'aventure pour Benzema...

🇸🇦Pas de Karim Benzema à la reprise avec Al Ittihad, prévue vendredi. Selon Marca, l'attaquant français ne se serait pas présenté en temps et en heure. Son entraîneur Marcelo Gallardo, qui n'avait pas donné d'autorisation d'absence, l'aurait exclu du stage de préparation à Dubaï. — RMC Sport (@RMCsport) January 13, 2024

