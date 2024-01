Arabie saoudite : le coach d’Al-Hilal rabaisse Neymar par rapport à Cristiano Ronaldo

Alors qu’il est aujourd’hui blessé et qu’il ne rejouera pas avant septembre, Neymar Jr trouve encore le moyen d’agacer… Y compris du côté de son club saoudien d’Al-Hilal où sa fameuse croisière au Brésil a été regardée de travers.

Coach du leader de la Saudi Pro League et de Neymar cette saison, Jorge Jesus a lâché un petit tacle à l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone et du PSG qu’il voit comme l’anti-CR7 en termes de priorités :

« Neymar est l'inverse de Ronaldo. Ronaldo a plus de passion pour le football et il en fait sa priorité, Neymar, lui, a plus passion pour d'autres choses liées à sa vie privée, qu'il fait passer devant ».