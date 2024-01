Arabie saoudite : Messi se fait (déjà) chambrer par un rival de Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

En pleine tournée en Arabie saoudite, l’Inter Miami de Lionel Messi a disputé ce lundi soir le premier de ses deux matchs face aux cadors de la Saudi Pro League. En attendant les retrouvailles avec Cristiano Ronaldo jeudi à 19 heures lors d’Al-Nassr – Inter Miami, la Pulga a croisé le fer avec le club de Neymar Al-Hilal.

La dédicace de Michael à CR7

Dans cette rencontre qui s’est soldée sur le score de 4-3 pour les locaux avec un but de Lionel Messi sur penalty et la première réalisation de Luis Suarez sous ses nouvelles couleurs, le Brésilien Michael s’est permis une petite fantaisie en hommage à CR7 à l'occasion du 3ème but.

Au moment de son but, l’ailier d’Al-Hilal s’est fendu de la célébration signature du quintuple Ballon d’Or portugais. Les images font déjà le tour du monde :

Michael a lâché sa meilleure célébration de Cristiano Ronaldo face à l'Inter Miami de Messi, Alba et Suarez. 😂



SIUUUUUUU !



(@DAZN_ES) pic.twitter.com/ECg8id5Nz3 — Footballogue (@Footballogue) January 29, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life