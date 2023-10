Avec un décolleté ravageur, Wanda Nara s'affiche avec un autre homme que Mauro Icardi

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, la compagne de Mauro Icardi, Wanda Nara, qui portait une brassière avec un décolleté on ne peut plus plongeant, s'est affichait avec ce qui ressemble à son professeur de danse. Dans la vidéo, on peut voir que les deux dansaient de façon collé-serré. Espérons pour l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain qu'il n'est pas jaloux.

