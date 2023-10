Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Wanda Nara et Mauro Icardi ne se quittent plus ! Alors que les deux tourtereaux semblent s’aimer comme au premier jour, ils ont célébré hier dans la joie et la bonne humeur l’anniversaire de leur fille Isabella.

Wanda et Mauro unis pour les 7 ans de la petite Isabella

Au tour d’un lapin blanc en peluche gigantesque, d’une multitude de ballons et d’un spectacle en plein air, les proches de la famille ont fêté les 7 ans de la petite princesse en mode Alice au pays des merveilles.

