Bruna Biancardi fait payer à Neymar toutes ses infidélités

Lassée des (92 !) infidélités de Neymar, Bruna Biancardi a lâché prise. Si, pour le bien de leur fille Mavie, la séparation est intervenue sans pertes et fracas au travers d’un contrat « de confidentialité », l’influenceuse n’est pas partie avec les poches vides. Bien au contraire.

Un contrat de rupture doré pour Bruna

Si l’on en croit le journaliste Thiago Sodré, du média O Dia, le footballeur brésilien – passé du PSG à Al-Hilal l’été dernier et actuellement blessé – a dû sortir le carnet de chèques pour maintenir la bonne relation et continuer de voir grandir sa fille Mavie. « Ney » aurait consenti au paiement d’une pension alimentaire de 40 000€ par mois ainsi qu’à plusieurs avantages en nature (voiture blindée, plusieurs nounous, des agents de sécurité et un nouveau logement).

En contrepartie, Neymar pourrait quand même avoir la garde de sa fille Mavie quand il le désire et notamment pendant ses vacances.

Segundo o colunista Thiago Sodré, do @correio, chegou ao fim o noivado de Neymar e Bruna Biancardi.



Ainda de acordo com informações do comunicador, o que se tem no momento entre os dois é apenas uma relação cordial focada na criação da filha recém-nascida. Os dois já não… pic.twitter.com/wMStAM2JFk — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 1, 2023

