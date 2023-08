Cristiano Ronaldo bientôt rejoint à Al-Nassr par un ex de l'OM ?

Si le club d'Al-Nassr est le grand club saoudien qui a le plus avancé sur son Mercato européen avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozovic ou encore Seko Fofana, il n'est pas exclu qu'un nouvel étranger garnisse les rangs des Jaune et Bleu.

Après s'être débarrassé de ses deux « Marseillais » en fin de contrat (Luiz Gustavo et Alvaro Gonzalez), Al-Nassr se préparerait à accueillir un autre ancien joueur de l'OM, présent dans l'effectif d'Igor Tudor la saison dernière.

En effet, selon Nicolo Schira, des discussions seraient en cours pour la signature d'Eric Bailly (Manchester United). Désireux de quitter les Red Devils, l'Ivoirien s'est vu offrir un contrat de trois ans (jusqu'en juin 2026) dans le Golfe. Affaire à suivre.

#AlNassr have offered a contract until 2026 to Eric #Bailly, who is ready to leave #ManchesterUnited. #transfers #MUFC ?￰゚ヌᆭ