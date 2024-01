Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez forment un couple qui résiste à toutes les tempêtes et dure dans le temps. Pour preuve, les deux tourtereaux viennent de passer des vacances en famille et avec leurs proches pendant la période de Noël et n’ont pas hésité à partager leur bonheur respectif sur les réseaux sociaux.

« Âme sœur »

À ce petit jeu-là, mention spéciale à Cristiano Ronaldo. En commentaire d’un cliché où on peut le voir enlacer sa compagne, l’attaquant portugais d’Al-Nassr (38 ans) a publié le plus beau commentaire du monde « Âme sœur », le tout accompagné d’un cœur. So cute...

Podcast Men's Up Life