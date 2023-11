En plein tournage sexy, Wanda Nara chauffe Icardi avec un décolleté incendiaire !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Depuis qu’ils se sont remis ensemble, après des mois sulfureux, Wanda Nara et Mauro Icardi semblent plus amoureux que jamais. En plein tournage, et avec un décolleté dont elle a le secret, la belle a ainsi fait une déclaration qui en dit long sur son attirance pour l’attaquant argentin de Galatasaray.

« Mon partenaire est le plus mignon »

« Mon partenaire de tournage est le plus mignon, j'ai de la chance », a glissé Wanda Nara sur son compte Instagram en référence à Icardi. Trop mignon !

Podcast Men's Up Life