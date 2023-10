FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi a choisi son prochain club après l'Inter Miami !

Après deux ans passés au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière du côté de la MLS et de l'Inter Miami cet été. Mais alors qu'elle s'est engagée jusqu'en décembre 2025 avec la franchise américaine, la star argentine ne devrait pas rester aux États-Unis au delà de cette date.

Et pour cause, d'après le média espagnol, El Nacional, relayé par le Daily Mail, le sextuple Ballon d'Or devrait quitter l'Inter Miami début 2026 pour revenir en Argentine et rejoindre Rosario Central, son club de coeur. À Rosario Central, Lionel Messi devrait alors y terminer sa carrière.

Lionel Messi 'will LEAVE Inter Miami in 2025 and return to Newell's Old Boys amid plans to retire with boyhood club in Argentina' 🇦🇷https://t.co/lF3MX2HKTr